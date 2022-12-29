أذربيجان: 90 إصابة بكورونا في 28 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 90 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 131 مصاب بالفيروس خلال 28 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و165 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و641 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و8 مرضى منهم ويستمر علاج 516 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2082 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و425 ألف و687 فحص طبي.