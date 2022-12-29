أذربيجان: تطعيم 429 جرعة من لقاح كورونا في 28 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 429 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 201 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و38 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 168 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و22 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و930 ألف و685 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و395 ألف و663 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و502 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و394 ألف و945 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و575 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.