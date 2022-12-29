ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 32 قتيلا
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٧]
باكو، 29 ديسمبر، (أذرتاج)
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة في الفلبين إلى 32 قتيلا وما زالوا 24 شخصا آخرين في عداد المفقودين.
أفادت وكالة أذرتاج أن أكثر من 486400 شخص في 10 مناطق جراء الفيضانات.
تضرر 3.32 الف منزل جراء الكوارث الطبيعية.
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