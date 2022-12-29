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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0096

    أورو EUR 1 1.806

    دولار أسترالي AUD 1 1.1473

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.323

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995

    كرون دنماركي DKK 1 0.2429

    لاري جورجي GEL 1 0.6285

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

    دولار كندا CAD 1 1.2516

    دينار الكويت KWD 1 5.5488

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3846

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0876

    جنيه مصري EGP 1 0.0687

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0887

    كرون النرويج NOK 1 0.1719

    زلوتي بولندا PLN 1 0.385

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0234

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2606

    ريال السعودية SAR 1 0.4522

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

    دولار تايوان TWD 1 0.0553

    ليرة تركيا TRY 1 0.0908

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0775

    كرون التشيك CZK 1 0.0746

    يوان الصين CNY 1 0.2438

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0461

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4803

    كرون السويد SEK 1 0.1625

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8336

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.2716

    بيسو تشيلي CLP 100 0.197

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

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