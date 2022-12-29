البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0096
أورو EUR 1 1.806
دولار أسترالي AUD 1 1.1473
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.323
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995
كرون دنماركي DKK 1 0.2429
لاري جورجي GEL 1 0.6285
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181
دولار كندا CAD 1 1.2516
دينار الكويت KWD 1 5.5488
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3846
بيسو المكسيك MXN 1 0.0876
جنيه مصري EGP 1 0.0687
لاي مولدوفا MDL 1 0.0887
كرون النرويج NOK 1 0.1719
زلوتي بولندا PLN 1 0.385
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0234
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624
دولار سنغافورة SGD 1 1.2606
ريال السعودية SAR 1 0.4522
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662
دولار تايوان TWD 1 0.0553
ليرة تركيا TRY 1 0.0908
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0775
كرون التشيك CZK 1 0.0746
يوان الصين CNY 1 0.2438
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0461
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4803
كرون السويد SEK 1 0.1625
فرنك سويسرا CHF 1 1.8336
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.2716
بيسو تشيلي CLP 100 0.197
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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