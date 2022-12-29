البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0096

أورو EUR 1 1.806

دولار أسترالي AUD 1 1.1473

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.323

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0995

كرون دنماركي DKK 1 0.2429

لاري جورجي GEL 1 0.6285

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181

دولار كندا CAD 1 1.2516

دينار الكويت KWD 1 5.5488

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3846

بيسو المكسيك MXN 1 0.0876

جنيه مصري EGP 1 0.0687

لاي مولدوفا MDL 1 0.0887

كرون النرويج NOK 1 0.1719

زلوتي بولندا PLN 1 0.385

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0234

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

دولار سنغافورة SGD 1 1.2606

ريال السعودية SAR 1 0.4522

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

دولار تايوان TWD 1 0.0553

ليرة تركيا TRY 1 0.0908

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0775

كرون التشيك CZK 1 0.0746

يوان الصين CNY 1 0.2438

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0461

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4803

كرون السويد SEK 1 0.1625

فرنك سويسرا CHF 1 1.8336

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.2716

بيسو تشيلي CLP 100 0.197

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

ريال إيران IRR 100 0.004