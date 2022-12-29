قرية مورادخانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية مورادخانلي لمحافظة قوبادلي في السفح الجبلي.

احتلت القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة لأرمينيا. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 2 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.