أوزبكستان تنشئ مدرسة ثانوية بسعة 960 مقعد في فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج)

تستمر أعمال انشاء مدرسة ثانوية بسعة استيعابية 960 مقعد، بتمويل حكومة أوزبكستان وبمبادرة من الرئيس شوكت ميرضيايف في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

سيتضمن مبنى المدرسة 40 غرفة للدرس و6 مختبرات وغرفتين للعلوم الحاسوبية و5 غرف للتدريس وقاعة الاجتماع وصالة الألعاب الرياضية ومطعم ومكتبة. سينشأ في محيط المدرسة ملعب وأماكن للاستراحة والفعاليات ومضمار ومكان لنظام التدفئة. من المتوقع استكمال اعمال الانشاء في أغسطس عام 2023.