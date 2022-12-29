مولود جاويش أوغلو: علاقاتنا مع أذربيجان ارتقت إلى أعلى ذروتها

أنقرة، 29 ديسمبر، (أذرتاج)

استحواذ أذربيجان على مواردها الطبيعية في أراضيها أمر مقبول. نقف الى جانب اذربيجان في هذه المسألة كما فعلناه في المسائل الأخرى. ونواصل عملية التطبيع مع أرمينيا بالتشاور مع أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة.

قيّم الوزير جاويش أوغلو القمة الثلاثية الأولى لرؤساء دول تركيا وأذربيجان وتركمانستان واجتماعات الوزراء التركي والأذربيجاني والكازاخستاني كعملية تاريخية وقال إن علاقاتنا مع أذربيجان ارتفعت إلى أعلى ذروتها الممكنة.