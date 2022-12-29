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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي

    ٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وأفراد أسرتهما اليوم حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي في محافظة شابران.

    تفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى وأعضاء اسرته الظروف المهيأة لدى المجمع.

    أحيط رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالاعمال المنجزة لدى الفندق.

    وجاء فيه أن المجمع الواقع في قرية بيرابديل في محافظة شابران يبعد عن العاصمة باكو 147 كم ومساحة المجمع 6ر12 هيكتارا وهو مؤلف من فندق يحتوي على 119 غرفة و10 فيلات ذات الطابق الواحد و20 فيلة ذات الطابقين.

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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مجمع "شبران" الترفيهي