تدشين منشآت عسكرية جديدة في كالبجار المحررة من الاحتلال

باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج)

تم تدشين عدة منشآت وبنى تحتية عسكرية جديدة في محافظة كالبجار.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية انه تم تدشين مبنى التمركز الذي يوجد فيه مقر وغرف خدمية ومستودع للأسلحة وموقف للسيارات وغيرها من المنشآت.

اجتمع الجنرال عثمانوف مع العسكريين وتفقد الظروف المهيأة فيه.

ثم تفقدت قيادة وزارة الدفاع الظروف المهيأة في مستودعات موحدة جديدة في محافظة كالبجار.

كذلك أنشئ بيت الضيافة في تلك المنطقة وتم تزويده بكل أنواع الأثث والمعدات.