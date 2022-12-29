افتتاح بيت التجارة القرغيزي في باكو

باكو، 29 ديسمبر، (أذرتاج)

سيساهم بيت التجارة لجمهورية قيرغيزستان لدى أذربيجان في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف.

قال أورخان محمدوف إن "بيت التجارة لجمهورية قيرغيزستان في أذربيجان سيكون له تأثير إيجابي على زيادة التجارة. ذكرت في خطابي خدمات الأعمال في كوبيا وفرص التعاون".