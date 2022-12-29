قافلة "قطار الخير" السابعة تنطلق من أنقرة إلى أفغانستان

باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج)

انطلق "قطار الخير" السابع من العاصمة التركية أنقرة، الخميس، محملا بمساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، جمعتها منظمات إغاثية محلية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

ونظمت "آفاد" مراسم توديع قافلة المساعدات بحضور رئيس "آفاد" "يونس سيزار" وممثلين عن الجهات المانحة، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب سيزار عن شكره لكافة منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في تحضير قطار الخير المتجه إلى الشعب الأفغاني.

وأضاف :"تركيا بلد عظيم وشعبها عظيم، بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو وبقية الوزراء والمؤسسات، تم إرسال العديد من قطارات الخير إلى الدول المحتاجة خلال 2022".

وأردف: "مع قطار الخير الذي سينطلق اليوم سيبلغ أجمالي المساعدات التركية إلى أفغانستان عبر قطارات الخير 7 آلاف 637 طنًا من مواد الإغاثية".

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي انطلق "قطار الخير" من العاصمة التركية أنقرة، ووصل في 7 فبراير/شباط الجاري، وكان محملاً بـ 750 طنا من المساعدات.

وسبقه إعلان الرئيس أردوغان، استعداد بلاده إرسال قطار محمل بالمواد الغذائية والملابس والمعدات الطبية والاحتياجات العاجلة إلى أفغانستان، وقال: "إن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مشاكل أفغانستان التي تربطها بها روابط تاريخية وثقافية عريقة".

وبلغ إجمال المستفيدين من مساعدات "قطار الخير" التركية حتى الآن، مليونا و250 ألفا في عموم أفغانستان.