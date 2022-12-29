انخفاض تصدير الفواكه والخضروات
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
باكو، 29 ديسمبر، (اذرتاج)
تم تصدير 573 الف طن من الفواكه والخضروات في البلاد خلال يناير – نوفمبر من العام الحالي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الفواكه والخضروات المصدرة بلغت 593.4 مليون دولار.
يذكر أنه تم تصدير 565.4 ألف طن من الفواكه والخضروات بقيمة 549.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.
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