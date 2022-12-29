أذربيجان: 84 إصابة بكورونا في 29 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 84 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 82 مصابا بالفيروس خلال 29 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و249 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و723 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و8 مرضى منهم ويستمر علاج 518 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1909 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و427 ألف و596 فحص طبي.