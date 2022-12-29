أذربيجان: تطعيم 427 جرعة من لقاح كورونا في 29 ديسمبر

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 427 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 211 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و55 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 140 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و21 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و931 ألف و112 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و395 ألف و874 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و557 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و85 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و596 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.