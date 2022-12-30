وفاة الاسطورة البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 83 عاما

باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج)

أعلنت ابنة الاسطورة البرازيلية في كرة القدم، بطل كأس العالم ثلاث مرات، بيليه، وفاة والدها عن عمر يناهز 83 عاما.

بيليه، واسمه الحقيقي (إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو) خضع لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون، وفي نهاية نوفمبر 2022، تم إدخال البرازيلي إلى المستشفى، وفي 22 ديسمبر، أفاد أطباء لاعب كرة القدم السابق أن بيليه كان يعاني من تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بالسرطان، وبالتالي فهو بحاجة إلى مزيد من العناية المركزة بسبب ضعف الكلى والقلب.

لعب بيليه مع سانتوس البرازيلي ونادي نيويورك كاسموس الأمريكي، وحصل على كأس البرازيل خمس مرات، ومرتين لكل من كأس ليبرتادوريس وكأس إنتركونتيننتال، أما مع المنتخب البرازيلي، أصبح بيليه بطل العالم ثلاث مرات كلاعب أعوام (1958 ، 1962 ، 1970)، كأول شخص في تاريخ كرة القدة يحقق هذا الإنجاز، ودخل كتاب غينيس للأرقام القياسية بعد تسجيله لـ 1279 هدفًا.

تم الاعتراف بـ بيليه مرارًا وتكرارًا كأفضل لاعب كرة قدم في القرن العشرين وفقًا لوسائل الإعلام الرياضية، وتم تضمينه في العديد من الفرق الرمزية في القرن.

في عام 1999، أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم دراسة استقصائية بين المسؤولين الرياضيين والصحفيين والمدربين من أجل تحديد أفضل لاعب في القرن العشرين، واحتل بيليه المركز الأول. لكن وفقًا لنتائج تصويت الجماهير على الإنترنت، كان الفائز هو الأرجنتيني دييغو مارادونا.

نتيجة لذلك، قرر الفيفا تقسيم جائزة لاعب القرن بين اللاعبين. في عام 1999، وصنفته مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في القرن العشرين.