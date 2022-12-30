الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح الجزء الثاني من الحديقة المركزية في باكو

باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح الجزء الثاني من الحديقة المركزية بباكو في 30 ديسمبر. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة أحيط علما بالأعمال المنجزة في الحديقة الواقعة في حي ياسامال لمدينة باكو.

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