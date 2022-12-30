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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح الجزء الثاني من الحديقة المركزية في باكو

    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح الجزء الثاني من الحديقة المركزية بباكو في 30 ديسمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة أحيط علما بالأعمال المنجزة في الحديقة الواقعة في حي ياسامال لمدينة باكو.

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