أذربيجان وإسرائيل تبحثان مسائل افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل

باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج)

على هامش جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والإسرائيلية، نوقشت الوضع الحالي للعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والمسائل المتعلقة بافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل، ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس المديرية السياسية لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير آليزا بن نون مع فارض رضايف نائب وزير الخارجية الاذربيجاني والوفد المرافق له في زيارته الى دولة إسرائيل في 29-28 ديسمبر.

كذلك التقى الوفد الاذربيجاني مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشبيتز.

الى جانب ذلك، جرى اللقاء بين رئيس الوكالة الأذربيجانية لدعم التنمية (آيدا) علم الدين مهدييف ونائب رئيس الوكالة الإسرائيلية للتعاون التنموي الدولي (ماشاو) أفيف عزرا.

كذلك عقدت لقاءات مع ممثلي مراكز التعليم والبحث العلمي على هامش زيارة إسرائيل.