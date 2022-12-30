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    19 يوما من الاعتصام البيئي السلمي في طريق لاتشين – خانكندي: اليوم الجديد يبدأ بعزف النشيد الوطني

    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١١:٥‎٣]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    يستمر الاعتصام المدني في يومه الـ 19 بمشاركة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء البيئة على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء المراقبة على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي للذهب والنحاس والمولبدن ووقف الاستغلال غير الشرعي لمناجم الثروات الطبيعية في أراضي أذربيجان.

    ورغم ظروف الطقس الممطرة والباردة يزداد عدد المعتصمين.

    بدأ المشاركون اليوم الجديد من الاعتصام بعزف النشيد الوطني كالعادة.

    ويستمر الاعتصام في ظروف هادئة ومدنية حيث أن المعتصمين يرفعون لافتات ويرددون هتافات يطالبون فيها بوقف تهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية الموجودة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تتمركز فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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    19 يوما من الاعتصام البيئي السلمي في طريق لاتشين – خانكندي: اليوم الجديد يبدأ بعزف النشيد الوطني 19 يوما من الاعتصام البيئي السلمي في طريق لاتشين – خانكندي: اليوم الجديد يبدأ بعزف النشيد الوطني 19 يوما من الاعتصام البيئي السلمي في طريق لاتشين – خانكندي: اليوم الجديد يبدأ بعزف النشيد الوطني 19 يوما من الاعتصام البيئي السلمي في طريق لاتشين – خانكندي: اليوم الجديد يبدأ بعزف النشيد الوطني