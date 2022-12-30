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    سياسة


    سفير أذربيجان يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٨]
    سفير أذربيجان يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

    باكو، 30 ديسمبر (أذرتاج)

    استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه يوم الخميس سفير جمهورية أذربيجان إميل كريموف.

    أفادت أذرتاج ان السفير الاذربيجاني تحدث في اللقاء عن عمق العلاقات بين البلدين، والقيم الدينية والثقافية المشتركة بين الشعبين.

    قال السفير ان البلدين يتعاونان بنجاح في المنابر الدولية وفي اطار منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. تحدث السفير في اللقاء عن الاعمال الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأرميني في الأراضي الأذربيجانية مع الإشارة الى تدمير 65 مسجدا من اصل 67 مسجدا على يدي المحتلين.

    اعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة التاريخية المبنية على القيم الدينية والمعنوية القائمة بين البلدين. اكد ان الكويت دعمت دوما سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها، ستواصل دعمها لها.

    تناول السفير كريموف العلاقات الوثيقة بين برلماني كلا البلدين. وسلم برقية تهنئة بعثت بها السيدة صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني رئيسَ مجلس الامة بمناسبة تعيينه لهذا المنصب.

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