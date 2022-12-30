مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية

باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج) اطلقت وحدات الجيش الأرميني من قريتي يوخاري شورجا وقارائمان لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية زايليك لمحافظة كالبجار وقرية آستاف لمحافظة داشكسن مساء 29 ديسمبر. أفادت وكالة اذرتاج ان الجيش الاذربيجاني رد على العدو لاسكات نقاط النيران. تتحمل القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا كل المسئولية عن هذا الحادث.

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