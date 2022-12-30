باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

ان نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات إلى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود إلى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد إلى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1995م – ديسمبر

عاد الزعيم العام، الذي قرر الوقوف إلى جانب شعبه الأذربيجاني، الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م، إلى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو إلى نخجوان فور وصوله إلى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه إلى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا في المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ونائبا في المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 1 ديسمبر. الرئيس حيدر علييف أدلى بحديث صحفي لمراسل مجلة "ايكونوميست" البريطانية على هامش زيارته لندن التي عقد فيها لقاءين مع رئيس "لازار بنك" الفرنسي والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

* 3-5 ديسمبر. سافر إلى باريس في زيارة عمل.

* 5 ديسمبر. ألقى كلمة في مؤتمر دولي باسم "الاستثمارات من اجل أذربيجان" نظمه البنك الدولي. كُرّم بالدكتوراه الفخرية في مجال العلاقات الدولية من جامعة "9 أيلول".

* 7 ديسمبر. ألقى كلمة في حفل التأبين المنظم لدى مسجد طازه بير لإحياء ذكرى المواطنين الذين لقوا مصرعهم جراء حادث تحطم طائرة ركاب في نخجوان.

* 9 ديسمبر. ألقى كلمة في حفل تدشين محطة الاتصالات بين المدن بعد إعادة بنائها بمشاركة شركة ألكاتيل تيلي طاش التركية في باكو.

شارك مع رئيس تركيا سليمان ديميرال في حفل وضع حجر الأساس للمباني السكنية لتي تشيد من قبل شركة باي هولدينغ التركية.

* 16 ديسمبر. التقى بأعضاء جدد لمجلس إدارة مؤتمر اتحاد المصورين السينمائيين الجمهوري.

* 19 ديسمبر. ألقى كلمة في حفل الذكرى السنوية الـ60 للكاتب يوسف صمد اوغلو.

* 25 ديسمبر. ألقى كلمة في فعاليات بمناسبة الذكرى السنوية الـ 220 لمصنع باكو للمكيفات المنزلية.

ألقى كلمة في فعاليات مكرسة للذكرى السنوية الـ 70 للشخصية الاجتماعية السياسية البارزة والعالم والكاتب الروائي شيخ علي قربانوف.

* 27 ديسمبر. شارك في فعاليات تذكارية مكرسة للذكرى السنوية الـ 90 للشاعر الشعبي عثمان ساري ولي.

* 29 ديسمبر. ألقى كلمة في افتتاح مركز صحة العائلة.

* 30 ديسمبر. التقى رياضيي ومدربي أذربيجان الذين حققوا إنجازات كبيرة في المسابقات الدولية خلال عام 1995م.

وجه خطابا إلى شعب أذربيجان بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم.

* 31 ديسمبر. ألقى كلمة في لقاء مع الأطفال من نزلاء دور الأيتام والحضانة والمدارس الداخلية في مدينة باكو.

هنأ شعب أذربيجان بمناسبة رأس السنة.