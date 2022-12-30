تدشين منشآت عسكرية جديدة في لاتشين المحررة من الاحتلال

باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج)

تتواصل الأعمال المنفذة في اتجاه تحسين الدعم المادي والتقني للجيش الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية انه تم تدشين منشآت عسكرية جديدة في محافظة لاتشين.

قام نائبا وزير الدفاع - رئيس الإدارة العامة للمواد والدعم الفني الجنرال نظام عثمانوف وقائد القوات البرية الجنرال أنور أفندييف بزيارة عدة مواقع قتالية ومراكز تم تدشينها حديثا في لاتشين.

أنشئت مباني المقر ومطاعم ومستودعات الأسلحة والنقاط الطبية والمهاجع العسكرية ومجمعات غسيل الملابس والمستودعات ومواقف السيارات في المنشآت العسكرية الجديدة. يوجد فيها غرفة للتدفئة ومولدات الطاقة ووألواح شمسية لتوفير الكهرباء دون انقطاع لغرض توفير نظام تدفئة مركزي.