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    الخارجية الروسية: موسكو تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها التحالفية مع أذربيجان وأرمينيا على حد سواء

    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    الخارجية الروسية: موسكو تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها التحالفية مع أذربيجان وأرمينيا على حد سواء

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية الاتحاد الروسي ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته أمس في موسكو إنّ روسيا تعتمد على مجموعة الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل اليها في المستوى الرفيع في مسائل دعم تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية وتلك الاتفاقات هي التي قاعدة موثوقة من اجل تقدم في عملية تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان.

    وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها التحالفية مع كل من أذربيجان وأرمينيا على حد سواء وتتخذ موقفا يتيح لها بتنفيذ وظائفها للوساطة.

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