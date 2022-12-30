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    اقتصاد


    روسيا في المكان الأول بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها

    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
    روسيا في المكان الأول بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها

    باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج)

    احتلت روسيا (132.9 مليون دولار) المرتبة الأولى بين الدول المصدرة المنتجات الاذربيجانية غير النفطية اليها في نوفمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن عدد ديسمبر من "مراجعة الصادرات" لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان تركيا احتلت الشهر الماضي المرتبة الثانية (48 مليون دولار) وجورجيا في المرتبة الثالثة (18.5 مليون دولار) في قائمة الدول المصدرة.

    تم تصدير المنتجات غير النفطية بقيمة 820 مليون دولار الى روسيا و630.5 مليون دولار إلى تركيا و183 مليون دولار إلى جورجيا و166.5 مليون دولار إلى سويسرا و89.4 مليون دولار إلى كازاخستان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

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