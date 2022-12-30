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    أذربيجان: 62 إصابة بكورونا في 30 ديسمبر

    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
    أذربيجان: 62 إصابة بكورونا في 30 ديسمبر

    باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 62 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 85 مصابا بالفيروس خلال 30 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و311 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 815 ألف و808 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و8 مرضى منهم ويستمر علاج 495 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1384 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و428 ألف و980 فحص طبي.

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