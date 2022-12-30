أذربيجان: تطعيم 462 جرعة من لقاح كورونا في 30 ديسمبر

باكو، 30 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 462 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 285 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و50 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 103 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و24 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و931 ألف و574 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و396 ألف و159 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و875 ألف و607 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و395 ألف و188 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و620 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.