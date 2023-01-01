جيهون بايراموف يهنئ وزير الخارجية الاوزبكي الجديد

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

خلال مكالمة هاتفية جرت في 31 ديسمبر، هنأ وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف القائمَ بأعمال وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له نجاحات.

أعرب الوزير بايراموف عن يقينه من مواصلة الجهود المشتركة لتطوير التعاون المتعدد الجوانب القائم بين البلدين على أساس الاهتمام والقيم المشتركة.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لعلاقات الاخوة والصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.