جيهون بايراموف يهنئ وزير الخارجية الاوزبكي الجديد
AzerTAg.az
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٣]
باكو، 1 يناير (أذرتاج)
خلال مكالمة هاتفية جرت في 31 ديسمبر، هنأ وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف القائمَ بأعمال وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له نجاحات.
أعرب الوزير بايراموف عن يقينه من مواصلة الجهود المشتركة لتطوير التعاون المتعدد الجوانب القائم بين البلدين على أساس الاهتمام والقيم المشتركة.
أجرى الطرفان تبادل الآراء حول الجوانب المختلفة لعلاقات الاخوة والصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٨]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٨]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٣]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك