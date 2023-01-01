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    الرئيس إلهام علييف: الأذربيجانيون المقيمون في الخارج معتزون اليوم بكونهم أبناء أذربيجان المنتصرة

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    الرئيس إلهام علييف: الأذربيجانيون المقيمون في الخارج معتزون اليوم بكونهم أبناء أذربيجان المنتصرة

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    اليوم يوم تضامن أذربيجانيي العالم. أرحب بحفاوة تقليديا بجميع أبناء جلدتنا المقيمين في العالم متمنيا لهم نجاحات. وهم على علم بأن دولة أذربيجان القوية المستقلة موجودة وهي واقفة وراءهم.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

    واعرب الرئيس عن ثقته في أن الأذربيجانيين المقيمين في الخارج معتزون اليوم عن حق بأنهم أبناء أذربيجان المستقلة وأذربيجان المظفرة.

    وقال: "كان مؤتمر أذربيجانيي العالم المنعقد هذا العام في شوشا حدثا تاريخيا حيث كان عقد هذا المؤتمر في شوشا يحمل معنى رمزيا كبيرا جدا. وأنا متأكد من تضافر أذربيجانيي العالم وغالبيتهم مثلما يتضافر مجتمع أذربيجان ومواطنو أذربيجان كقبضة يد وعلى كل حال، دولة أذربيجان دعم كبير لهم".

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