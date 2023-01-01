الرئيس: موارد الطاقة المتجددة لأذربيجان تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعالم أيضا

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

حدثت الأحداث المهمة في مجال توليد الطاقة هذا العام. وقعت على مذكرة حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. وقد بدأ تنفيذ هذه المذكرة وتزيد أذربيجان من صادرتها من غازها الطبيعي إلى الأسواق العالمية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

أضاف الرئيس الاذربيجاني ان أن نهاية العام الحالي شهدت اطلاق مشروع ضخم جديد في 17 ديسمبر. وقال "وهو أن وضع الكابل الكهربائي من خلال قاع البحر الأسود يمكن أذربيجان من لعب دورها في هذا المجال على نطاق أوسع. لان أذربيجان هي التي ستكون أهم مزود لهذه الطاقة الكهربائية وتكون هذه طاقة خضراء وقد سبق لي أن قلتُ عدة مرات أن قراباغ وزنكزور الشرقية يجب أن تكونا منطقتي الطاقة الخضراء. وهاكم نحن نتوصل إلى ذلك ولنحقق. وفي الوقت ذاته، موارد أذربيجان واسعة النطاق للطاقة المتجددة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لبلدنا وكذلك العالم على حد سواء. وسبق لي أن أوردت هذه الأرقام مؤخرا حيث أن إمكانات موارد الطاقة المتجددة المصدق عليها تبلغ 184 ألف ميجاوات وتوجد في قطاع أذربيجان من بحر الخزر 157 ألف ميجاوات منها. أعني أن هذا سيحوّل بلدنا إلى شريك لا بديل له في مجال الطاقة."