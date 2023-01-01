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    سياسة


    المعتصمون في طريق لاتشين – خانكندي استقبلوا رأس السنة بحماسة

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    ويستمر الاعتصام في ظروف هادئة ومدنية بحماسة واستقبل المعتصمون رأس السنة وهم صامدون في مطالبهم. حيث أن المعتصمين يرفعون لافتات ويرددون هتافات يطالبون فيها بوقف تهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية الموجودة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تتمركز فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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    المعتصمون في طريق لاتشين – خانكندي استقبلوا رأس السنة بحماسة المعتصمون في طريق لاتشين – خانكندي استقبلوا رأس السنة بحماسة المعتصمون في طريق لاتشين – خانكندي استقبلوا رأس السنة بحماسة المعتصمون في طريق لاتشين – خانكندي استقبلوا رأس السنة بحماسة المعتصمون في طريق لاتشين – خانكندي استقبلوا رأس السنة بحماسة