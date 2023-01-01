إلهام علييف: اليوم أذربيجان من البلاد النادرة التي لا تعتمد على أحد اقتصاديا وسياسيا

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

يجب أن يكون اقتصادا قويا من اجل التوصل إلى كل هذه الإنجازات وقد تم ضمان استقلالنا اقتصاديا منذ الفترة البعيدة. وأذربيجان اليوم من البلاد النادرة على النطاق العالمي، التي لا تعتمد على أحد اقتصاديا وسياسيا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

وقال الرئيس: "إذا ألقينا نظرة على المؤشرات الاقتصادية لهذا العام نجد أن النتائج للفترة ما بعد الجائحة مرضية. ونما الاقتصاد بنسبة نحو 5 في المائة ونما القطاع غير النفطي أكثر من 9 في المائة. ومع ذلك بلغ ناتجنا المحلي الإجمالي الحد القياسي هذا العام 130 مليار مانات. وهذا إنجاز تاريخي. ومقابل ذلك انخفض دَيْن الدولة الخارجي انخفاضا كبيرا وقد سبق لي أن وضعت هذه المهمة أمام الحكومة قبل بعضة الأعوام أن دَيْننا الخارجي يجب أن تكون اقل 10 في المائة من ناتجنا المحلي الإجمالي وكان ذلك في العام الماضي عند 17 في المائة وهو عند 5ر9 في المائة حسب نتائج هذا العام الأخيرة. ويسعني القول للمقارنة بأن الدين الخارجي في بعض من البلاد المتطورة تشكل 100 في المائة و120 في المائة حتى 150 في المائة وأعني اننا لسنا متوقفين تماما على المؤسسات المالية الدولية."