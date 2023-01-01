قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 1 يناير (أذرتاج)
تقع قرية يوخاري ماليان لمحافظة جبرائيل في دائرة قرية كارخولو وفي المنطقة السهلية. اشتغل سكانها أساسا بتربية المواشي.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا في عام 1993 وتم تدميرها بالكامل على يدي الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.
تم تحرير القرية في 4 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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