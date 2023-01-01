  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    تقع قرية يوخاري ماليان لمحافظة جبرائيل في دائرة قرية كارخولو وفي المنطقة السهلية. اشتغل سكانها أساسا بتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا في عام 1993 وتم تدميرها بالكامل على يدي الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 4 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]
    أوزبكستان تنشئ مدرسة ثانوية بسعة 960 مقعد في فضولي المحررة من الاحتلال
    ٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية مورادخانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية تاختاباشي لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية علي اغالي لمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور) قرية يوخاري ماراليان لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال (صور)