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    الرئيس إلهام علييف: مؤسسة حيدر علييف تلعب دورا رئيسيا في إنشاء وترميم آثارنا الدينية

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف: مؤسسة حيدر علييف تلعب دورا رئيسيا في إنشاء وترميم آثارنا الدينية

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    تجري إعادة بناء وترميم مبانينا التاريخية لدى الأراضي المحررة بما فيه مساجدنا بصورة شاملة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

    أضاف الرئيس قائلا: "دمر الأرمن 65 مسجدا من أصل 67 مسجدا بالكامل خلال فترة الاحتلال. وأعمال إعادة بنائها وإعمارها قد انطلقت بالفعل الى جانب أعمال ترميم المساجد الأخرى. ويجب أن أبلغ أيضا أن مؤسسة حيدر علييف تلعب دورا رئيسيا في إنشاء وترميم آثارنا الدينية. وجميع المساجد تجري إعادة إنشاؤها بالفعل من جانب مؤسسة حيدر علييف."

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