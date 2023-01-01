إلهام علييف: ممر زنكزور سيفتتح حتمًا، إن شاءت أرمينيا ذلك أم أبت

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

فتحنا هذا العام مطار زنكيلان الدولي. ويأتي هذا ثاني مطار جوي أنشئ في الأراضي المحررة من الاحتلال. وسيتم تدشين المطار الثالث بعد سنتين على الاغلب.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

قال رئيس الجمهورية ان الاعمال الواسعة النطاق تجرى على قدم وساق لفتح ممر زنكزور، الى جانب استمرار إنشاء السكك الحديدية والطرق البرية. أضاف الرئيس قائلا: "افتتاح ممر زنكزور ليتحقق حتمًا إن شاءت أرمينيا ذلك أم أبت. ونقوم بإرادة قوية وكل الأعمال جارية وفقا للخطة. مطالبنا مبررة وعادلة. ويجب أن يكون لنا رابط بين جزء أذربيجان الرئيسي وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة وهي الجزء الذي لا يتجزأ منها."