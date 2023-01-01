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    سياسة


    الرئيس: عززت أذربيجان سيطرتها على العديد من المرتفعات الاستراتيجية نتيجة الاشتباكات الحدودية

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
    الرئيس: عززت أذربيجان سيطرتها على العديد من المرتفعات الاستراتيجية نتيجة الاشتباكات الحدودية

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    نفذت في هذا العام عدة عمليات عسكرية اثبتت مرة أخرى المستوى الرفيع لقدراتنا القتالية. ان عمليات فروخ و"قصاص"، وفي الوقت ذاته، الاشتباكات في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في شهر سبتمبر اسفرت عن انتصارنا الجديد الباهر.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

    قال الرئيس ان أذربيجان عززت سيطرتها على العديد من المرتفعات الاستراتيجية نتيجة الاشتباكات الحدودية.

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