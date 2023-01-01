مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ووزير الخارجية الاوزبكي السابق
AzerTAg.az
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]
باكو، 1 يناير (أذرتاج)
جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الاوزبكستاني السابق فلاديمير نوروف في 31 ديسمبر.
أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير بايراموف أشاد بجهود بذلها فلاديمير بوتين خلال فترة عمله في منصب وزير خارجية أوزبكستان الصديقة والشقيقة في مجال المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا له دوام النجاحات في منصبه الجديد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٨]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٦]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣٨]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٠]
٢١.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
٢٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٣]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٣]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٢٩.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
٢٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
٢٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]
٢٦.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك