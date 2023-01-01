مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ووزير الخارجية الاوزبكي السابق

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الاوزبكستاني السابق فلاديمير نوروف في 31 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير بايراموف أشاد بجهود بذلها فلاديمير بوتين خلال فترة عمله في منصب وزير خارجية أوزبكستان الصديقة والشقيقة في مجال المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، متمنيا له دوام النجاحات في منصبه الجديد.