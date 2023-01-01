أذربيجان وإيران تبحثان المشاريع المشتركة الجاري تنفيذها

باكو، 1 يناير (أذرتاج)

خلال مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الإيراني حسين امير عبدلاهيان في 31 ديسمبر، نوقشت المسائل الملحة في الأجندة الثنائية بين البلدين ولاسيما المشاريع الجاري تنفيذها في إطار الاتفاقات التي تم التوصل اليها في المجالات الاقتصادية التجارية والنقل.

مع هذا، قيل ان تعيين الجانب الإيراني رئيسا جديدا مشاركا في "اللجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وإيران في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني يهدف الى تكثيف عمل اللجنة.

ناقش الطرفان خلال المكالمة الهاتفية وضع ما بعد النزاع في المنطقة، كذلك القضايا الإقليمية.

كما اجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.