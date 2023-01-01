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    الرئيس الأذربيجاني: سيتم إعادة سكان لاتشين الى موطنهم عام 2023

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني: سيتم إعادة سكان لاتشين الى موطنهم عام 2023

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    حررنا مدينة لاتشين في 26 أغسطس أي قبل وقت محدد مسبقا، في الوقت ذاته، عدنا الى قريتي زابوخ وسوس لمحافة لاتشين. وهذا انجاز كبير أيضا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

    وأضاف الرئيس قائلا: "تجري اعمال إعادة الإعمار والبناء الواسعة النطاق في مدينة لاتشين. إني على يقين من ان نتمكن من إعادة سكان لاتشين الى موطنهم في عام 2023. في البداية، سيعود النازحون الى ديارهم."

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