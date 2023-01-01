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    سياسة


    الرئيس: نقوم بإعادة البناء والإعمار على حسابنا وسنواصل هذا

    ٠١.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٦]
    الرئيس: نقوم بإعادة البناء والإعمار على حسابنا وسنواصل هذا

    باكو، 1 يناير (أذرتاج)

    نتوقع أن توجه المنظمات المانحة الدولية انتباهها إلينا أيضا لأن التاريخ لم يشهد الدمار والخراب والهدم في هذا المستوى.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه التقليدي بمناسبة يوم التضامن وعيد رأس السنة.

    أضاف الرئيس قائلا: " واجهت أذربيجان الكارثة البيئة الهائلة وكارثة إبادة المدن ولكن المنظمات المانحة الدولية لم تمد إلينا يد المساعدة ولو "مانات" واحدة أو دولار واحدة للأسف. ولا منظمات مانحة دولية ولا أحد يساعدنا ونجري أعمال إعادة البناء والإعمار كلها على حساب أنفسنا وسنواصل هذا."

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