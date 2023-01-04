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    جنوب أفريقيا وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة في فبراير

    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٢٩]
    جنوب أفريقيا وروسيا والصين تجري مناورات بحرية مشتركة في فبراير

    باكو، 4 يناير (أذرتاج)

    ستجري جنوب إفريقيا وروسيا والصين مناورات بحرية مشتركة لمدة عشرة أيام في المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي لإفريقيا في فبراير من هذا العام، وفقا لما نقله موقع "ديفينس ويب" الإخباري، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

    وبحسب ما جاء في الموقع نقلاً عن قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا، فإن التدريبات ستقام في الفترة من 17 إلى 26 فبراير في المناطق الساحلية لمقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا، وهي الثانية على التوالي لسفن الدول الثلاث تحت الاسم "الدخان".

    وأجريت التدريبات البحرية المشتركة الأولى لجنوب إفريقيا وروسيا والصين "الدخان" في نوفمبر 2019 بالقرب من رأس الرجاء الصالح في المحيط الأطلسي، بالقرب من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

     

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