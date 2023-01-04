تركيا وبلغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الغاز الطبيعي

باكو، 4 يناير (أذرتاج)

وقعت تركيا وبلغاريا، الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة البلغارية صوفيا، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز ونظيره البلغاري روزين خريستوف.

ووقع الاتفاقية من الجانب التركي مدير عام شركة "بوتاش" لأنابيب النفط والغاز الطبيعي برهان أوزجان، ومن الجانب البلغاري المديرة العامة لشركة "بلغارغاز" دينيتسا زلاتيفا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال الوزير دونماز، إن الاتفاقية المبرمة ستساهم في زيادة أمن الطاقة بمنطقة البلقان.

وتابع: "مدة الاتفاقية ستكون 13 عاما وبموجبها سيتم نقل غاز يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويا. وستساهم هذه الاتفاقية في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا وخاصة بلغاريا".

من جانبه، وصف الوزير البلغاري الاتفاقية المبرمة بين بلاده وتركيا بـ"الوثيقة التاريخية".

وأضاف: "بفضل هذه الاتفاقية، أصبح لدينا الفرصة لشراء الغاز الطبيعي من جميع منتجي الغاز في العالم. وسنكون قادرين أيضا على الاستفادة من كمية الغاز التي ستصل إلى تركيا".