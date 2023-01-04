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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 4 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0096

    أورو EUR 1 1.8114

    دولار أسترالي AUD 1 1.1518

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3221

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1002

    كرون دنماركي DKK 1 0.2436

    لاري جورجي GEL 1 0.6298

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.2546

    دينار الكويت KWD 1 5.5514

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3852

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0874

    جنيه مصري EGP 1 0.0687

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0889

    كرون النرويج NOK 1 0.1719

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3868

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.023

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2651

    ريال السعودية SAR 1 0.4522

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

    دولار تايوان TWD 1 0.0553

    ليرة تركيا TRY 1 0.0909

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0754

    كرون التشيك CZK 1 0.0749

    يوان الصين CNY 1 0.2443

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0477

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4835

    كرون السويد SEK 1 0.1624

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8412

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1348

    ليرة لبنان LBP 100 0.1118

    ين اليابان JPY 100 1.2813

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1982

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

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