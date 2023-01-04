البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 4 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0096

أورو EUR 1 1.8114

دولار أسترالي AUD 1 1.1518

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3221

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1002

كرون دنماركي DKK 1 0.2436

لاري جورجي GEL 1 0.6298

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

دولار كندا CAD 1 1.2546

دينار الكويت KWD 1 5.5514

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3852

بيسو المكسيك MXN 1 0.0874

جنيه مصري EGP 1 0.0687

لاي مولدوفا MDL 1 0.0889

كرون النرويج NOK 1 0.1719

زلوتي بولندا PLN 1 0.3868

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.023

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

دولار سنغافورة SGD 1 1.2651

ريال السعودية SAR 1 0.4522

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

دولار تايوان TWD 1 0.0553

ليرة تركيا TRY 1 0.0909

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0754

كرون التشيك CZK 1 0.0749

يوان الصين CNY 1 0.2443

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0477

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4835

كرون السويد SEK 1 0.1624

فرنك سويسرا CHF 1 1.8412

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1348

ليرة لبنان LBP 100 0.1118

ين اليابان JPY 100 1.2813

بيسو تشيلي CLP 100 0.1982

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004