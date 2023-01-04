البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 4 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0096
أورو EUR 1 1.8114
دولار أسترالي AUD 1 1.1518
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3221
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1002
كرون دنماركي DKK 1 0.2436
لاري جورجي GEL 1 0.6298
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.2546
دينار الكويت KWD 1 5.5514
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3852
بيسو المكسيك MXN 1 0.0874
جنيه مصري EGP 1 0.0687
لاي مولدوفا MDL 1 0.0889
كرون النرويج NOK 1 0.1719
زلوتي بولندا PLN 1 0.3868
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.023
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624
دولار سنغافورة SGD 1 1.2651
ريال السعودية SAR 1 0.4522
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662
دولار تايوان TWD 1 0.0553
ليرة تركيا TRY 1 0.0909
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0754
كرون التشيك CZK 1 0.0749
يوان الصين CNY 1 0.2443
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0477
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4835
كرون السويد SEK 1 0.1624
فرنك سويسرا CHF 1 1.8412
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1348
ليرة لبنان LBP 100 0.1118
ين اليابان JPY 100 1.2813
بيسو تشيلي CLP 100 0.1982
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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