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    هبوط طائرة لوفتهانزا متجهة من فرانكفورت الى الماتي واستانا في باكو

    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٧]
    هبوط طائرة لوفتهانزا متجهة من فرانكفورت الى الماتي واستانا في باكو

    باكو، 4 يناير (أذرتاج)

    هبطت طائرة لشركة لوفتهانزا Airbus A330 رحلة رقم “DLH-649” (على متنها 123 راكب) متجهة من فرانكفورت الى ألماتي وأستانا في مطار حيدر علييف الدولي في باكو عاصمة أذربيجان في الساعة 06:58 بالتوقيت المحلي، بسبب الضباب الكثيف في مطار أستانا، حسبما أفادت وكالة انباء أذرتاج.

    بقرار قبطان الطائرة، أقلعت الطائرة من مطار باكو في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي في طريقها الى استانا.

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