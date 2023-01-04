هبوط طائرة لوفتهانزا متجهة من فرانكفورت الى الماتي واستانا في باكو

باكو، 4 يناير (أذرتاج)

هبطت طائرة لشركة لوفتهانزا Airbus A330 رحلة رقم “DLH-649” (على متنها 123 راكب) متجهة من فرانكفورت الى ألماتي وأستانا في مطار حيدر علييف الدولي في باكو عاصمة أذربيجان في الساعة 06:58 بالتوقيت المحلي، بسبب الضباب الكثيف في مطار أستانا، حسبما أفادت وكالة انباء أذرتاج.

بقرار قبطان الطائرة، أقلعت الطائرة من مطار باكو في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي في طريقها الى استانا.