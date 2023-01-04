هبوط طائرة لوفتهانزا متجهة من فرانكفورت الى الماتي واستانا في باكو
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥٧]
باكو، 4 يناير (أذرتاج)
هبطت طائرة لشركة لوفتهانزا Airbus A330 رحلة رقم “DLH-649” (على متنها 123 راكب) متجهة من فرانكفورت الى ألماتي وأستانا في مطار حيدر علييف الدولي في باكو عاصمة أذربيجان في الساعة 06:58 بالتوقيت المحلي، بسبب الضباب الكثيف في مطار أستانا، حسبما أفادت وكالة انباء أذرتاج.
بقرار قبطان الطائرة، أقلعت الطائرة من مطار باكو في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي في طريقها الى استانا.
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