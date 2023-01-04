أذربيجان: 16 إصابة بكورونا في 3 يناير

باكو، 4 يناير، (أذرتاج)

سجلت إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 93 مصابا بالفيروس خلال 3 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 826 ألف و462 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و54 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و8 مرضى منهم ويستمر علاج 400 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 873 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و433 ألف و695 فحص طبي.