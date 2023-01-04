كالين: تركيا وأذربيجان تواصلان العمل على "تاناب"
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٢]
باكو، 4 يناير، (أذرتاج)
أنشأت تركيا وأذربيجان معا "تاناب". نواصل بالتعاون مع الجانب الأذربيجاني العمل (على هذا المشروع).
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه قالها إبراهيم كالين المتحدث الرسمي باسم الديوان الرئاسي التركي رجب طيب أردوغان.
قال إبراهيم كالين: "ستتضاعف الطاقة الاستيعابية لـ"تاناب". وعندما تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، ستعود استثمارات البنية التحتية هذه بالنفع لنا".
وأضاف ان "الأهم من ذلك، وجدنا الغاز الطبيعي في البحر الأسود. ربما سنجده في البحر الأبيض المتوسط أيضا. وسيأخذ الاحتياطي المكتشف هناك تركيا إلى نقطة خاصة في سوق الطاقة.
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