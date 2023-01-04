قرية بادار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 4 يناير (أذرتاج)
تقع القرية في ضفة نهر هاكاري.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.
تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 25 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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