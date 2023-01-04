برميل من "آذري لايت" يباع 87.99 دولار

باكو، 4 يناير، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 87.99 دولار بعد انخفاضه 9 سنت. يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

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