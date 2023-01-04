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    الصادرات غير النفطية تبلغ 302.1 مليون دولار

    ٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]
    الصادرات غير النفطية تبلغ 302.1 مليون دولار

    باكو، 4 يناير، (أذرتاج)

    بلغت الصادرات في القطاع غير النفطي 302.1 مليون دولار خلال شهر نوفمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج ان قيمة صادرات المنتجات الغذائية بلغت 126.4 مليون دولار خلال شهر نوفمبر، فيما بلغت الصادرات من المنتجات غير الغذائية 175.7 مليون دولار.

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