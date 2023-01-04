شعب تركيا يستعد لإحياء ذكرى شهداء ساريقاميش
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:١٤]
باكو، 4 يناير (أذرتاج)
يستعد شعب تركيا لإحياء ذكرى شهداء ساريقاميش بولاية قارس التركية.
أفادت أذرتاج ان وزارة الشباب والرياضة التركية ستنظم سفر الشباب بقطار "اكسبرس الشرق" الشهير في تركيا الى مكان حفل احياء الذكرى المخططة اقامته في 9 يناير.
أفادت أذرتاج ان هذا كتبه الوزير محمد محرم في حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي.
سيمر القطار بمحطات ايرماك وقيصري وسيفاس وديفريغي وارزينجان وارضروم الى محطة قارس. والهدف هو احترام أرواح الشهداء واحياء ذكراهم.
يجب الذكر ان الجيش العثماني فقد عشرات آلاف جنود بسبب الطقس البارد والصقيع اثناء عملية ساريقاميش المستمرة من 22 ديسمبر عام 1914 الى 6 يناير عام 1915 في الحرب العالمية الأولى.
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