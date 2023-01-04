تصدير معظم اليوريا من بين المنتجات غير النفطية

باكو، 4 يناير، (أذرتاج)

كانت اليوريا الأولى في قائمة المنتجات غير البترولية المصدرة إلى أذربيجان خلال اشهر يناير - نوفمبر من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج ان اليوريا كانت (198.6 مليون دولار) الأولى في قائمة سلع القطاع غير النفطي المصدرة خلال 11 شهرا. احتل مصنع القطن المرتبة الثانية (161.1 مليون دولار) والذهب (156.1 مليون دولار) في المركز الثالث.